Montepio avança terça-feira com nome de Pedro Leitão para presidente executivo

O Banco Montepio vai submeter o nome de Pedro Manuel Moreira Leitão para presidente da comissão executiva na reunião do conselho de administração da instituição financeira que se realizará na próxima terça-feira, dia 7 de Janeiro.

De acordo com o comunicado enviado pelo Banco Montepio ao regulador do mercado de capitais, a CMVM, o Banco de Portugal concedeu no dia 21 de Dezembro “autorização para o exercício de funções de Pedro Manuel Moreira Leitão enquanto vogal executivo do conselho de administração para o mandato 2018/2021”.

Conforme escreveu o PÚBLICO na sua edição desta quinta-feira, a instituição financeira tem assistido a um vazio de poder há já quase um ano, desde que Carlos Tavares, ex-presidente da CMVM e actual presidente não executivo do Montepio, deixou de acumular este cargo com o de presidente executivo.

No passado dia 5 de Dezembro realizou-se uma assembleia geral extraordinária para aprovar o nome de Pedro Leitão para ocupar a presidência executiva do Banco Montepio, mas o ano de 2019 acabou por chegar ao fim sem que este fosse formalmente nomeado. Isto porque, conforme noticiou o PÚBLICO, verificaram-se dúvidas sobre a legalidade dessa assembleia.