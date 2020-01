Meo vende 25% da empresa de torres Omtel por 200 milhões

A Altice Europe anunciou esta quinta-feira que a subsidiária Meo vendeu os 25% que detinha na empresa de torres Omtel ao grupo espanhol Cellnex por cerca de 200 milhões de euros.

A venda da posição da Meo, de 25%, faz parte de uma transacção em que a Cellnex adquiriu a totalidade da Omtel, a primeira empresa independente de torres de telecomunicações em Portugal, com cerca de 3000 torres no país.

Em comunicado, a Altice Europe refere que com esta transacção inicia “uma parceria de longo prazo com a Cellnex em Portugal”.

Em Setembro de 2018, na altura da venda da Omtel a um consórcio que incluía a Morgan Stanley Infrastructure Partners e Horizon Equity Partners, a Meo reinvestiu 108,8 milhões de euros para uma participação de 25%.

Também em comunicado, a Cellnex anuncia a chegada a acordo com a Altice Europe e a Belmont Infra Holding's para a compra da totalidade da Omtel por um valor equivalente da empresa de 800 milhões de euros.

“A aquisição contempla igualmente a instalação de 400 novas infra-estruturas nos próximos quatro anos”, refere a empresa espanhola.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Tendo em conta a evolução do mercado português e o desenvolvimento da rede 5G, os planos de crescimento da Cellnex estimam que o programa de construção de novas infra-estruturas (BTS) poderá ser actualizado com a construção de 350 infra-estruturas adicionais até 2027. O investimento estimado para o plano de construção (contratado e previsto) é de 140 milhões de euros”, acrescenta o grupo.

Portugal passa a ser o oitavo país da Europa onde a Cellnex opera.

“A Omtel gere um atractivo portefólio de infra-estruturas que representam aproximadamente 25% das torres de telecomunicações do mercado português. Os contratos da Omtel com os seus clientes têm uma duração média de 20 anos com períodos adicionais de cinco anos, sendo o principal a Portugal Telecom (Meo)”, refere a Cellnex, no comunicado.