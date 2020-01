Compra de carros caiu 2% em 2019, a primeira quebra em sete anos

Tal como se esperava, a venda de automóveis novos recuou em 2019, face a 2018. É a primeira quebra desde 2012, ano de recessão em Portugal. A compra de ligeiros de passageiros caiu 2% e nos ligeiros de mercadorias, a quebra foi de 2,1%. No total, foram comprados 262.253 carros ligeiros e 5575 pesados (-1,2%) nos 12 meses do ano passado.

A Renault continua a ser a marca mais vendida, tanto nos ligeiros de passageiros como ligeiros de mercadorias. Porém, a marca francesa teve um comportamento desigual nesses dois mercados. Cresceu 13,4% nos ligeiros de passageiros, mas perdeu 17% nos comerciais ligeiros. No cômputo final, perdeu 6,6% do mercado de ligeiros em Portugal, mas com 37.007 unidades vendidas, manteve a liderança nacional, à frente da Peugeot que, encurtou distâncias para o líder, tal como a Citroën, que manteve o terceiro lugar.

As duas principais marcas do grupo PSA, que tem uma fábrica em Mangualde, venderam 31.043 (Peugeot) e 19.053 ligeiros (Citroën), registando crescimentos de 4,7% e 0,3%, respectivamente.

Helder Pedro, secretário-geral da ACAP – Associação Automóvel de Portugal, salienta que os dados agora divulgados, mostram que “se interrompeu um ciclo de crescimento”, apontando razões diversas. “É a primeira queda desde 2012, houve muitas notícias sobre restrições ambientais, há questões geopolíticas como o ‘Brexit’ e a guerra EUA-China, que podem ter levado consumidores e empresas a adiar a compra de automóveis ou a renovação de frotas”, afirma este responsável ao PÚBLICO.

Na tabela das dez marcas mais vendidas, apenas três ficam no vermelho em 2019. As vendas da Opel (7.ª) caíram 14%, as da Volkswagen (8.ª) recuaram 15,9% e as da Ford (9.ª) desceram 6%. Opel e VW ficam assim com quotas de mercado abaixo dos 5%.

A Nissan, que tem um dos eléctricos mais populares, não evitou o maior trambolhão do mercado nacional. Em 2018, os nipónicos que têm uma aliança com a Renault e a Mitsubishi viram as vendas recuar 30,5%. O que pode ter a ver com uma eventual perda de competitividade ambiental de modelos populares como o Qashqai, cujas emissões de CO2 passaram a ser mais penalizadoras com o início do ciclo de medições WLTP, que começou a ser aplicado em 2019.