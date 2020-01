Zlatan Ibrahimovic oficialmente apresentado em Milão

O internacional sueco Zlatan Ibrahimovic foi esta quinta-feira oficialmente apresentado como reforço do AC Milan, com vínculo até ao final da época - mas que pode prolongar-se até 2021 -, conforme tinha sido anunciado a 27 de Dezembro do ano findo.

“Ibra” regressa a Milão dez anos depois de ter envergado pela primeira vez as cores do gigante italiano, desta feita para vestir uma camisola vintage, cujo número 21 (uma metamorfose da sigla ZI) usou apenas uma vez ao serviço da selecção, há cerca de duas décadas, numa escolha revelada depois de concluídos os exames médicos que validaram o acordo.

Zlatan chegou de manhã a Milão, criando de imediato uma onda de euforia que o próprio avançado ​alimentara com afirmações ao seu melhor estilo, garantindo que fará San Siro saltar de novo de alegria. O avançado foi apresentado por ‘Il Capitano’ Paolo Maldini, glória rossonera com quem o sueco não chegou a jogar em Milão, mas que Ibrahimovic terá agora como director técnico de um colosso adormecido, perdido no 11.º lugar da tabela classificativa da Serie A, com 21 pontos, já a 21 do líder e rival Inter.