Seis futebolistas portugueses entre os 50 jovens talentos destacados pela UEFA

A UEFA divulgou hoje uma lista com 50 jovens futebolistas que podem estar em destaque em 2020 e que conta com seis jogadores portugueses, que alinham no FC Porto, Benfica, Sporting de Braga e AC Milan.

O defesa Tomás Esteves (17 anos) e o avançado Fábio Silva (17 anos) são os representantes do FC Porto na lista, enquanto do Benfica constam o médio Florentino Luís (20 anos) e o defesa Tomás Tavares (18 anos).

O avançado Francisco Trincão (20 anos), do Sporting de Braga, também está na lista de 50 talentos, bem como o avançado Rafael Leão (20 anos), que alinha nos italianos do AC Milan, tendo feito a sua formação no Sporting.

A lista foi divulgada pela UEFA e efectuada com base nas informações recolhidas junto dos colaboradores do organismo que tutela o futebol europeu.