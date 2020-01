Crianças britânicas estão a viciar-se em apostas desportivas online

Com uma crescente legião de apostadores impulsionados pelo futebol e muitos milhares de milhões de euros em carteira, as grandes plataformas de apostas desportivas estão a investir somas consideráveis em marketing por todo o mundo. Pela sua visibilidade e audiências globais, a Premier League é uma das competições mais apetecíveis. Esta temporada, metade das 20 equipas que integram a competição exibem patrocínio de casas de apostas nas camisolas, que renderam um valor recorde de 408 milhões de euros. Mais 10% do que na temporada anterior. Mas este tipo de publicidade levanta muitas reservas no Reino Unido.

