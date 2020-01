Benfica oficializa Julian Weigl até 2024

O internacional alemão Julian Weigl foi esta quinta-feira oficializado enquanto reforço do Benfica, cuja SAD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) ter adquirido os direitos do médio ao Borussia Dortmund por 20 milhões de euros. O jogador assinou um contrato válido até 2024 e fica “blindado” por uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Num projecto desportivo que tem assumido como prioridade a projecção do talento da Academia do Seixal, esta contratação foi assim explicada por Domingos Soares Oliveira. “Em termos de jogadores, sempre queremos ter os melhores, dentro do que é possível na nossa capacidade financeira. Hoje o Benfica tem uma capacidade financeira diferente, pode fazer outros investimentos neste mercado. Há uma mudança na nossa capacidade financeira, que é totalmente diferente do que foi no passado”, vincou o administrador durante a apresentação da Benfica Play, uma nova plataforma do clube.