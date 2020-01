Asiáticos gastam 10,6 mil milhões em apostas no futebol português

É cerca de 5% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional e 84 vezes o preço pago pelo Atlético de Madrid pela contratação de João Félix ao Benfica (126 milhões de euros) no último Verão. 10,6 mil milhões de euros foi o montante gasto pelos asiáticos em apostas online relativas às competições portuguesas de futebol na temporada de 2018-19. Com a China à cabeça.

Continuar a ler