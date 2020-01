Strokes estreiam novo tema e prometem álbum para 2020

Os norte-americanos The Strokes, uma das bandas definidoras do som do rock indie da primeira década dos anos 2000, anunciaram na passagem de ano que estão a trabalhar num novo álbum para lançar em 2020. Num concerto no Barclay’s Center, em Nova Iorque, a banda de Julian Casablancas estreou ainda um novo tema, Ode to the Mets.

O novo álbum, do qual não se sabem mais pormenores, será o sucessor de Comedown Machine, o mais recente e não tão bem recebido trabalho de estúdio de longa-duração dos nova-iorquinos, e que já data de 2013. “Temos um novo álbum que sairá em breve”, disse o vocalista Julian Casablancas ao público do concerto em Brooklyn antes de a banda tocar o novo tema. “Surpresa. 2020, aqui vamos nós. Pegámos nos anos 2010 – seja lá como eles se chamam – para uma folga mas agora descongelámos e estamos de volta”, acrescentou o cantor.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ode to the Mets segue-se a The Adults Are Talking, o único novo tema dos Strokes lançado em 2019, durante o Verão. Quando Casablancas diz que os Strokes tiraram a última década de folga, não está por isso a ser completamente rigoroso – além das duas novas músicas e de Comedown Machine, o grupo de Nick Valensi, Albert Hammond Jr., Nikolai Fraiture e Fabrizio Moretti editou em 2016 o EP Future Present Past. Em 2011 tinham ainda editado Angles.

Ainda não há informação sobre se os Strokes farão uma digressão para apoiar o lançamento do novo álbum.