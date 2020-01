Morreu o actor e encenador Norberto Barroca

O actor, encenador, dramaturgo, cenógrafo e figurinista Norberto Barroca morreu esta quinta-feira, aos 82 anos, informou a Câmara Municipal da Marinha Grande, que decretou luto municipal.

Natural da Marinha Grande, onde nasceu em 1937, foi em Lisboa, quando ali rumou para estudar Arquitectura na então Escola Superior de Belas Artes, que se iniciou no teatro. Há muito, porém, que essa era a sua “fixação”. Frequentava as mais populares salas da capital desde miúdo, por causa de uma lesão de nascença num dos braços que obrigava a família a deslocar-se regularmente a Lisboa para consultas médicas, contou em 2013 à revista Sinais de Cena: “Eu vinha a Lisboa ao médico (...) e como o meu pai gostava muito… Íamos ao teatro. A minha primeira memória do teatro será de 1944. Lembro-me que foi no Teatro Variedades, uma comédia com a Maria Matos que se chamava Os Anjinhos Normalmente eram espectáculos ligeiros (...), entre o Parque Mayer e o Teatro Avenida. Vi o Estêvão Amarante, a Mirita Casimiro no auge da sua carreira, o Vasco Santana, o António Silva, a Irene Isidro...”.

Foi ainda na Marinha Grande que começou a brincar ao teatro com os colegas, na cave de casa, onde montou “um palcozinho que tinha pano de boca e tudo”.

Vindo do teatro universitário, Norberto Barroca estreou-se profissionalmente no Grupo Fernando Pessoa, em 1960.

Entre outros, trabalhou com os grupos Casa da Comédia, Teatro Aberto, Teatro Estúdio de Lisboa, Companhia Nacional de Teatro, 1.º Acto, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro Maria Matos, A Barraca, Teatro ABC, Teatro Maria Vitória, Seiva Trupe e Teatro Experimental do Porto, do qual foi director artístico entre 1998 e 2009.

A mais recente obra de Norberto Barroca foi a encenação do espectáculo que comemorou os 250 anos da chegada de Guilherme Stephens à Marinha Grande, estreado em Outubro.