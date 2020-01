Afinal, quando mudamos de década? Em 2021

Gostamos muito de datas “redondas”, por isso é natural que a chegada de 2020 tenha sido assinalada com balanços sobre o que aconteceu nos últimos nove ou dez anos. Mas, calma, apenas mudaremos de década daqui a um ano, quando soarem a 12 badaladas dos relógios de despedida de 31 de Dezembro de 2020 e entrarmos, por uma fracção de segundo que seja, em 2021. Até lá, mantemo-nos na mesma década, segundo o sistema de contagem do tempo seguido actualmente no mundo ocidental, o calendário gregoriano, que tem como acontecimento central o nascimento de Jesus Cristo.

