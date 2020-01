Dez videojogos que vão dar que falar em 2020

A dezena de videojogos que se segue não é a definição do que será 2020, mas uma compilação de títulos que deverão ajudar a enformar o ano. Se corresponderem ao potencial, serão histórias, mundos e processos de jogabilidade que elevarão novamente o sector; se falharem, então serão falhanços espectaculares, examinados e debatidos até o calendário voltar a girar.

São dez obras, milhares de pessoas, milhões de euros. São propostas que demonstram o facto de os videojogos terem saído dos quartos onde eram experienciados e das garagens onde eram desenvolvidos. Alguns dos nomes estão há longos anos em desenvolvimento e outros revitalizam clássicos que são parte integrante de uma história que nunca esqueceu Tetris e Pong como alguns dos seus primeiros capítulos comerciais.

Também será um ano particularmente interessante com os lançamentos da PlayStation 5 e da Xbox. Além dos detalhes e dos testes ao hardware, a chegada ao mercado de novas máquinas é um frenesim para avaliar as valências dos alinhamentos de obras que as acompanham. O último trimestre do ano será a concretização de tudo isso. Mais: a tão amada/odiada realidade virtual há algum tempo que não é uma novidade, mas poderá encontrar em 2020 um novo príncipe encantado. A Valve confirmou que está prestes a regressar a Half-Life com Half-Life: Alyx. O que será capaz de fazer pelo segmento começará a ser visto em Março.

Cyberpunk 2077

Produtora: CD Projekt RED

Plataformas: PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox On

Data de lançamento: 16 de Abril

Apesar de ter sido publicado originalmente em 2015, os ecos de The Witcher 3: Wild Hunt ainda se fazem escutar. E a produtora está prestes a fazer novo ruído com Cyberpunk 2077. A liberdade para explorar um enorme cenário que vai edificar uma sociedade distópica em Night City, a possibilidade de personalizar e de melhorar a personagem, e um arco narrativo que estará assente em formato Role Playing Game – tudo componentes que há muito suscitam o interesse da comunidade. A CD Projekt RED poderá ter em mãos uma das obras que definirá 2020 e um dos jogos que puxará ao máximo a actual geração de consolas.

The Last of Us Part II

Produtora: Naughty Dog

Plataforma: PlayStation 4

Data de lançamento: 29 de Maio

Considerado um dos melhores exclusivos PlayStation, The Last of Us terá direito a uma sequela. A escrita contou uma história marcante e – incluindo este momento – e deu dimensão a um elenco apaixonante, consagrando-o. A componente técnica cristalizou tudo isso. Voltar às vidas destas personagens anos depois e perceber como a passagem do tempo naquele mundo nefasto afectou Ellie e Joel estará certamente nos planos de muitos fãs. Neil Druckmann, director de The Last of Us Part II, tem em mãos uma tarefa dantesca: prolongar a excelência. Se o conseguir, será um dos acontecimentos, não só no universo PlayStation 4, mas de 2020.

Halo Infinite

Produtora: 343 Industries

Plataformas: PC, Xbox One, Xbox

Data de lançamento: Por anunciar

Quando a Xbox original chegou ao mercado em 2001, Halo: Combat Evolved açambarcou as atenções. Muito aconteceu com a série entretanto, mas Master Chief regressa em Halo Infinite, jogo que acompanhará o lançamento da nova consola da Microsoft. Os detalhes sobre a nova aventura de ficção científica ainda são escassos, contudo, sabe-se que o desenvolvimento assenta num novo motor de jogo. O legado da série é inegável, o binómio entre campanha narrativa e componente multijogador costuma resultar muito bem, e as amostras técnicas reveladas a conta-gotas mantêm o entusiasmo vivo. Poderá ser o jogo da nova Xbox em 2020, apesar de não ser um exclusivo da nova geração de hardware.

Ghost of Tsushima

Produtora: Sucker Punch Productions

Plataforma: PlayStation 4

Data de lançamento: Março

Com a promessa de ter uma cinematografia que enquadra a violência nos cenários deslumbrantes, Ghost of Tsushima quer ter uma palavra a dizer no balanço final de 2020. O jogador vestirá a pele do guerreiro Jin Sakai no que poderá ser um épico veículo para outros tempos (final do século XIII). Não é a primeira obra a apostar os seus trunfos nesta época, mas se o combate e o argumento não desiludirem, parece estar montado o palco para uma aventura com o impacto de um grandioso bailado. E será algo completamente novo para a Sucker Punch, produtora associada às séries Sly e inFamous.

Final Fantasy VII Remake

Produtora: Square Enix

Plataforma: PlayStation 4 no lançamento

Data de lançamento: 3 de Março

Com a chegada à PlayStation, Final Fantasy VII marcou 1997. Ainda tido por muitos com um dos melhores Role Playing Games de sempre, em Março ficará disponível uma versão completamente refeita da aventura protagonizada por Cloud. Ou melhor, ficará disponível a primeira parte, pois a Square Enix tomou a decisão de dividir a aventura em vários tomos. Quem jogou a versão original terá a oportunidade de assimilar as diferenças e, caso a produtora não deturpe o clássico, os jogadores mais novos poderão viver o legado do género e da indústria na contemporaneidade.

Resident Evil 3 Remake

Produtora: Capcom

Plataformas: PC, PlayStation 4, Xbox One

Data de lançamento: 3 de Abril

Basta olhar para o trabalho que a Capcom fez com Resident Evil 2 em Janeiro de 2019 para se ficar entusiasmado com o remake de Resident Evil 3. Pode-se alegar que a matéria-prima, ou seja, a obra publicada originalmente em 1999, não está à altura do seu antecessor. Contudo, neste retrabalhar poderão estar enxertadas correcções para tentar sanar esses pontos menos conseguidos. Por exemplo, sabemos que no remake a acção decorrerá na terceira pessoa e que haverá uma componente multijogador. E as amostras dos novos designs das personagens, sobretudo de Jill Valentine, e dos cenários, denotam novamente a atenção ao detalhe.

Twelve Minutes

Criador: Luís António

Plataformas: PC, Xbox One

Data de lançamento: Por anunciar

O conceito de Luís António foi suficientemente bom para convencer a Annapurna Interactive a investir mais de um milhão de euros e a publicar Twelve Minutes. Aposta clara no arco narrativo e na condução dos acontecimentos usando um artifício em loop, o mistério da acusação feita à mulher que contracena com o protagonista desperta a curiosidade antes de o começarmos a jogar. Ter de encontrar uma forma para alterar os acontecimentos e quebrar o ciclo promete bastante, pois é um fundo de maneio para teorias, metáforas e revelações. Se é mais do que uma homenagem a O Feitiço do Tempo? Luís António dará a resposta no PC e na Xbox One algures em 2020.

Animal Crossing: New Horizons

Produtora: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch

Data de lançamento: 20 de Março

O apelo da série Animal Crossing é a emulação do lazer e do dolce fare niente. Participar em actividades como a jardinagem ou a pesca pode não parecer algo incrivelmente entusiasmante, mas a Nintendo coroa estes jogos com carisma, cores vibrantes e personagens memoráveis. New Horizons promete edificar sobre os trunfos da saga e permitir que até oito jogadores habitem na mesma ilha. Normalmente, são obras pejadas de segredos descobertos durante os meses após o lançamento, pelo que poderá ser uma das propostas para a Primavera. Será o primeiro Animal Crossing a entrar no catálogo Switch, o que por si só desperta naturalmente muita curiosidade.

Microsoft Flight Simulator

Produtora: Asobo Studio

Plataformas: PC, Xbox One

Data de lançamento: Por anunciar

Os simuladores influenciam o estilo de vida das suas comunidades. A conduzir um camião, um comboio ou um autocarro, há jogadores que levam esta tarefa muito a sério. Microsoft Flight Simulator é um dos pilares desse género, deixando-nos pilotar aviões digitais com um realismo assombroso. Completa e complexa, a série estará de regresso em 2020 para gáudio dos entusiastas. Pensar nas possibilidades deixa qualquer fã embevecido, ver os primeiros vídeos elevou esse entusiasmo a um novo domínio. Todo o legado, mas actualizado com uma componente técnica moderna pode muito bem ser o que é preciso para Microsoft Flight Simulator estar na lista dos melhores jogos de 2020. Os fãs há muito que o esperam e há muito que o merecem.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild II

Produtora: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch

Data de lançamento: Por anunciar

Eiji Aonuma, produtor de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, começou a discutir ideias com a equipa para prolongar a vida da obra publicada em 2017 com conteúdo adicional, antes de perceberem que tinham material suficiente para uma sequela. O novo jogo, que ainda não tem um nome definido, foi anunciado na E3 2019 e os detalhes são praticamente inexistentes. Será publicado em exclusivo na Switch e o lançamento no final de 2020 é uma possibilidade que a Nintendo ainda não negou. Breath of the Wild transportou os jogadores para um mundo sugador de horas e projector de fantasia e de combates épicos. Seja em 2020 ou 2021, a chegada de um novo The Legend of Zelda ao mercado será, inegavelmente, um dos acontecimentos desse ano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Conclusão

Como sempre, os próximos doze meses serão também marcados por obras que ainda não foram anunciadas e por surpresas que escaparão ao domínio dos videojogos e se tornarão fenómenos na Internet – como aconteceu com Untitled Goose Game em 2019, por exemplo. É um ano que tem tudo para oferecer uma “boa colheita”.

Pedro Martins é director do site VideoGamer Portugal