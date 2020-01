Presidente marca prioridades para 2020 e a saúde é a primeira

O Presidente da República definiu quais as prioridades que quer ver o Governo a dar atenção em 2020 e por uma ordem que não é aleatória: a saúde é a primeira, depois a segurança, em terceiro lugar a coesão e inclusão social, seguida do conhecimento e por último o investimento.

Marcelo Rebelo de Sousa quer que 2020 seja um ano melhor que 2019 em Portugal e isso não se faz apenas de desejos, como deixou claro, mas de trabalho efectivo: “Esperemos e trabalhemos. Trabalhemos e não só esperemos porque nesse trabalho, nesse labor, olhando à escassez de recursos, há prioridades a determinar. Concentremo-nos em 2020 na saúde, segurança, coesão e inclusão social, conhecimento e investimento”, afirmou.

Nada foi deixado ao acaso na mensagem de Ano Novo que Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer este ano mais cedo e mais longe, a partir da ilha do Corvo, a mais pequena dos Açores. Depois de falar para a diáspora e para o mundo, o Presidente da República deixou um longo caderno de encargos ao Governo embrulhado em mensagem de esperança.

“Em Portugal, esperança quer dizer governo forte, concretizador e dialogante, para corresponder à vontade popular, que escolheu continuar o mesmo caminho mas sem maioria absoluta. Oposição também forte e alternativa ao governo, capacidade de entendimento entre partidos quando o interesse nacional assim o exija”, afirmou Marcelo, antes de começar a desfiar prioridades sectoriais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Justiça respeitada porque atempada e eficaz, no combate à ilegalidade e à corrupção. Forças Armadas por todos tratadas como efectivo símbolo de identidade nacional, forças de segurança apoiadas para serem garantes de autoridade democrática, comunicação social resistente à crise financeira que a vai corroendo. Poder local penhor de maior coesão social, descentralizando com determinação e sensatez. E para tudo isto ser possível, crescimento, emprego, e preocupação climática duradouros. Inovação em ciência e tecnologia. Mobilização cívica para com esse crescimento enfrentarmos chocantes manchas de pobreza, estrangulamentos na saúde, carências na habitação, urgências com cuidadores informais e sem abrigo”.

O Presidente da República faz esta quarta-feira, pela primeira vez, a sua mensagem de Ano Novo a partir do Corvo, a mais pequena ilha dos Açores, e num horário que não é o habitual: à hora do almoço, em vez da hora do jantar. A ideia de passar nos Açores, segundo revelou, foi do ex-ministro e antigo presidente da Assembleia da República do PS Jaime Gama, um açoriano.

Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito aos jornalistas, na última noite de 2019, que esta seria a sua última mensagem com conteúdo claramente político do mandato, uma vez que, na mensagem de Ano Novo do próximo ano, estaremos a 20 dias das eleições presidenciais.