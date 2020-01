“Temos de decidir se é mais importante o desenvolvimento ou algumas décimas de superavit”

O Bloco de Esquerda e o partido Pessoas-Animais-Natureza mostraram-se agradados com a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, em particular a preocupação revelada com a crise social e a emergência climática e por ter sublinhado que o PS não tem maioria absoluta, pelo que tem de negociar para governar.

Em tempo de debate orçamental, estes dois partidos que aprovaram o último Orçamento do Estado vieram recordar como é “importante que o Governo perceba que não tem maioria absoluta e que vai ter de ir ao encontro dos outros partidos”, nas palavras da deputada do PAN Inês Sousa Real, e como são importantes as opções que se façam para as contas de 2020.

“Precisamos de decidir se as escolhas para o desenvolvimento económico e social do país são mais importantes que algumas décimas de superavit para mostrar em Bruxelas”, atirou José Gusmão, eurodeputado do BE, depois de ter apontado a necessidade de reforçar o investimento nos serviços públicos e em politicas sociais.

“Precisamos de saber e decidir se o crescimento que foi tornado possível com a devolução de rendimentos vai ou não ser utilizado para o investimento no desenvolvimento do país, nos serviços públicos, em políticas sociais que não deixem ninguém para trás, pelo emprego, pelo salário e por uma resposta determinada e eficaz ao grande combate do nosso tempo que é o combate às alterações climáticas”, disse.

Inês Sousa Real destacou, por outro lado, a importância “simbólica” de Marcelo Rebelo de Sousa ter optado por fazer a passagem de ano nos Açores, porque esta será “uma das regiões mais afectadas pelos fenómenos climáticos extremos”. Mas também para chamar a atenção para as assimetrias regionais, alertando “para a distância que existe entre as pessoas e a resposta dos serviços públicos aos seus problemas” na saúde e no combate à pobreza e à exclusão social.