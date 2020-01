Ano I da era Bolsonaro deixou o poder real nas mãos do Congresso brasileiro

Quando tomou posse, no primeiro dia do ano que acaba de terminar, Jair Bolsonaro fez um discurso em que se adivinhava uma mudança radical no Brasil, sob a condução do 38.º Presidente. Depois de décadas a viver sob o jugo do que ele dizia ter sido um “socialismo” que atirou o maior país da América do Sul para o caos do crime, da corrupção e da imoralidade, uma nova era se iniciaria, marcada pela ordem, disciplina, rectidão moral e prosperidade económica. Os seus opositores receavam a instauração de um regime autoritário, introdução da censura, cerceamento dos direitos e liberdades, em suma, o regresso aos tempos sombrios da Ditadura Militar, que Bolsonaro tanto elogia.

