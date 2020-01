Wayne Rooney prossegue carreira no Championship

Desde o final de Novembro que Wayne Rooney estava a treinar-se com o plantel do Derby County, actual 17.º classificado do Championship, o segundo escalão do futebol inglês. Nesta quarta-feira, o avançado viu a sua ligação ao clube tornar-se oficial, num acordo válido por época e meia e que prevê, desde já, que comece também a preparar a carreira de treinador. Aos 34 anos, o goleador vai cumprir uma nova etapa

Há dias, Rooney já tinha deixado entreaberta a porta do regresso aos relvados, depois de terminada a aventura de dois anos que viveu nos Estados Unidos, ao serviço do DC United. Uma mudança de continente, já na fase final da carreira, muitas vezes significa o adeus definitivo à competição, mas o avançado que conta com 120 internacionalizações no currículo entendeu que ainda tem algo para dar.

?? Premier League World: @WayneRooney and Derby County.



The exclusive documentary will first air tonight at 7pm on Sky Sports PL. pic.twitter.com/oTEkaiVZN2 — Derby County (@dcfcofficial) January 1, 2020

Para o mais recente reforço da equipa, o Derby County reservou a camisola 32, que Wayne Rooney poderá estrear já na quinta-feira se o treinador entender lançá-lo no jogo com o Barnsley, referente à 26.ª jornada da prova. De resto, a proximidade entre o goleador e o técnico, o holandês Phillip Cocu, será uma constante ao longo da temporada, já que o contrato assinado prevê que faça parte do staff e possa desenvolver, assim, as suas capacidades como futuro treinador.

É no campo, porém, que a direcção do Derby County pretende capitalizar um investimento que, no pior dos cenários, trará pelo menos mais visibilidade aos “rams”. Com 53 golos pela selecção de Inglaterra e mais de 700 partidas (e cerca de 300 golos) disputadas em diferentes clubes (tendo o período de maior sucesso ocorrido com a camisola do Mancheste United), Rooney tem um currículo sem paralelo no novo emblema. E se estiver ao nível que mostrou nos EUA (12 golos em 21 jogos), dará um impulso importante para uma subida na tabela do Championship.