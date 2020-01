Morreu Syd Mead, o criador visual de Blade Runner

Desenhou os veículos e a atmosfera futurista de filmes como Star Trek – o Filme (Robert Wise, 1979), Tron (Steven Lisberger, 1982), Missão a Marte (Brian De Palma, 2000) ou Tomorrowland (Brad Bird, 2015), mas ficará para a história do cinema e para todo um certo imaginário visual do futuro pelo seu trabalho em Blade Runner, tanto no filme original de Ridley Scott (1982) como na sequela realizada em 2017 por Denis Villeneuve, Blade Runner 2049 – Syd Mead, é dele que falamos, morreu esta segunda-feira, em Pasadena, Califórnia, aos 86 anos, vitimado por um linfoma. A morte foi confirmada com um post no Facebook, “Syd Mead, 1933-2019”, e também pelo seu companheiro Roger Servick, citado pela BBC.

Para o Blade Runner original, Mead criou, de facto, um cenário inesquecível para uma Los Angeles do futuro, onde os veículos voadores se cruzavam numa metrópole marcada pelo contraste entre arranha-céus ainda mais altos do que os que hoje vemos em Nova Iorque ou Chicago e uma urbe subterrânea e à superfície habitada por uma população empobrecida e permanentemente exposta à chuva e à poluição. Já para o filme de Villeneuve, Mead recriou, com a mesma marca visual futurista, uma Las Vegas despovoada e em ruínas.

É principalmente destes filmes que falam os obituários dedicados a este designer e artista visual, que, antes do cinema, trabalhou para grandes empresas do ramo automóvel e da electrónica, como a Ford e a Chrysler, a Philips ou a Sony.

Ridley Scott descobriu a arte de Mead folheando Sentinel, um primeiro catálogo dos seus trabalhos, onde ficou precisamente impressionado com os seus veículos futuristas. Depois do V’Ger desenhado para a primeira versão para o grande ecrã de Star Trek, foi de facto o imaginário “barroco supersónico” – a expressão é do próprio Syd Mead – criado para Blade Runner que viria a definir a sua assinatura. Uma autoria que se desenvolveu, depois, na criação de outras atmosferas futuristas, principalmente nos veículos e nas naves espaciais que Mead desenhou e/ou inspirou para outros filmes. O jornal Le Monde recorda, a propósito, o testemunho do designer da trilogia inicial de Guerra das Estrelas, Joe Johnstone, que lhe atribui a inspiração para os tanques quadrúpedes de O Império Contra-Ataca.

“Syd Mead desempenhou um papel primordial na estética do cinema com sua capacidade única de visualizar o futuro. As suas visões e ilustrações de mundos tecnológicos futuristas permanecem como um testemunho da sua vasta imaginação. Mead é um dos artistas conceptuais e designers industriais mais influentes do nosso tempo”, disse Nelson Coates, o presidente da Art Directors Guild, instituição que anunciara já uma homenagem ao designer de Blade Runner na próxima gala daquela agremiação profissional de Hollywood, a ter lugar no dia 1 de Fevereiro em Los Angeles.

Syd Mead já não vai estar presente. Mas os seus veículos vão continuar a voar no futuro, e certamente não apenas nos ecrãs.