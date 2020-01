O #MeToo dava um livro – aliás, dá muitos livros, filmes e séries

“O movimento #MeToo atingiu a sua fase livro”, atestava o Washington Post já em Outubro, num artigo sobre a vaga americana de obras como She Said ou Catch and Kill, dos jornalistas que lançaram o caso Harvey Weinstein. Esta quinta-feira, é a vez de o mundo das letras em França entrar no movimento com a publicação de Le Consentement, em que a editora e escritora Vanessa Springora denuncia o seu caso com o autor Gabriel Matzneff quando ela tinha 14 anos e ele 50, apenas um dos muitos casos públicos de sexo com menores protagonizados e (d)escritos pelo pedófilo que a intelectualidade francesa nunca questionou. Dois anos depois do caso Weinstein, a produção cultural, e os livros em particular, litigam o momento #MeToo.

