Marcelo já aterrou no Corvo para passagem de ano. E chegou no cockpit

“É uma promessa que tem de ser cumprida.” Foi assim que o Presidente da República justificou a sua insistência em passar a noite de passagem de ano na ilha do Corvo, nos Açores, apesar dos avisos da instabilidade das condições atmosféricas que afectam a região.

Quando aterrou, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou os avisos em torno das condições meteorológicas para considerar que o dia “está muito agradável”.

“Correu muito bem, a vinda das Lajes para aqui, e a aterragem correu muitíssimo bem”, resumiu o Chefe de Estado, acerca do voo de cerca de uma hora, que terminou com Marcelo Rebelo de Sousa no cockpit, no momento da aterragem. Ao seu lado na viagem esteve o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, que o recebeu na pista da base militar.

À chegada, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que a escolha do destino é resultado de um desafio feito pelo antigo Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama, que em 2016 desafiou Marcelo a passar o Natal ou a passagem de ano no Corvo. “Tenho pena de não o ter trazido”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente segue agora para um jantar com alguns habitantes da ilha.

Será também a partir do Corvo que o Presidente da República transmitirá a mensagem de Ano Novo, amanhã, 1 de Janeiro, pelas 13 horas.