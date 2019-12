Arshak Makichyan, o activista russo que já foi preso por se manifestar pelo clima

Arshak Makichyan sempre se interessou pelo ambiente, mas só em 2018 tomou consciência que existia um problema chamado “aquecimento global”. Descobriu o tema e, entre pesquisas, descobriu que uma jovem sueca faltava às aulas todas as sextas-feiras para protestar contra a inacção do Governo em relação às alterações climáticas — era Greta Thunberg.

A ideia de fazer greve não lhe passava ainda pela cabeça — “na Rússia não temos uma cultura de protesto”. Só mais tarde, em Fevereiro de 2019, tomou o gosto pela manifestação: “Participei num protesto pela primeira vez, uma marcha em homenagem a Boris Nemtsov, antigo ministro e deputado russo, que foi assassinado em 2015”, contou o activista de 25 anos à Unesco. Percebeu então que era “um adulto capaz de fazer algo semelhante sozinho” — e quando, a 15 de Março, foi feita a convocatória para a Greve Mundial pelo Clima, não hesitou em participar. O que não sabia, na altura, era que a participação neste movimento viria a significar uma detenção de seis dias e o desencadear de um movimento de solidariedade à escala global.

A experiência não foi a melhor: “A manifestação aconteceu no Parque de Sokolniki designado pelas autoridades como uma zona de liberdade de expressão e manifestação”, conta, citado no mesmo texto. O espaço, além de ser vedado, não é muito frequentado — e os cerca de 70 grevistas acabaram por passar despercebidos.

A manifestação falhada acabou por dar motivação reforçada a Arshak, que suspendeu os estudos de música na Alemanha para continuar a lutar pelo clima. “Uma vez que os protestos individuais são permitidos na Rússia, decidi começar a protestar sozinho todas as sextas-feiras, à semelhança de Greta e cumprindo o movimento Fridays For Future”, aponta. Desta vez, o activista não fez por menos: escolheu a Praça de Pushkin, “por estar sempre cheia de gente”.

Foto

“As pessoas na Rússia não entendem o que é o aquecimento global. Muitas pensam que a temperatura vai ficar mais amena, que os invernos vão ser menos severos. E não têm onde procurar informação”, lamenta. O jovem critica a falta de “políticos que falem sobre catástrofes ambientais e crise climática” e a “comunicação social que não aborda esses assuntos” — ou “porque acreditam que o público não está interessado no tema” ou porque “têm medo de ofender as empresas de gás e petróleo”. O resultado é “a falta de acção para implementar o Acordo de Paris” e “um silêncio que não é assim tão diferente do silêncio em relação ao desastre de Tchernobil”.

Em Maio último, começou um movimento na Internet, com o intuito de conseguir que crianças e jovens menores de 18 anos pudessem manifestar-se livremente — algo que não é permitido na Rússia. Fotografias de cartazes onde se lia “Let Russia Strike for Climate” (em português, “deixem a Rússia fazer greve pelo clima”) começaram correr a Internet. E chegaram até Greta Thunberg, a primeira inspiração de Arshak, que também manifestou o descontentamento em relação à situação vivida na Rússia.

O movimento não teve repercussões práticas. Quando Arshak tentou, juntamente com um colectivo de estudantes, organizar um protesto de 500 pessoas no centro da cidade, foi-lhes dito que o local não tinha capacidade para tantas pessoas — “mas, pelo que sabíamos, o parque tinha capacidade para 850 pessoas.” Depois de mais algumas tentativas, a autorização acabou por não ser concedida e um grupo de dez manifestantes fez greve “à vez” em frente à estátua de Pushkin — primeiro Arshak sozinho, depois alguns membros do colectivo de estudantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O activista já tinha explicado ao The Guardian, pouco antes da greve de Setembro último, que os protestos em Moscovo eram muitas vezes feitos assim: “Protestamos à vez. Uma pessoa segura um cartaz durante cinco minutos e passa a outro que está à espera nas redondezas, Assim, trata-se de uma série de protestos individuais e não de uma manifestação em grupo.”

Mais populares A carregar...

E foi assim mesmo que protestou — sozinho — durante mais de 40 semanas, até ser detido durante seis dias por manifestar-se pelo clima sem autorização. A sentença chegou no dia 20 de Dezembro — poucos dias depois de ter voltado da COP 25, que aconteceu em Madrid e juntou activistas e líderes políticos de todo o mundo — e rapidamente desencadeou uma onda de solidariedade por todo o mundo, com apoiantes de Arshak a partilharem mensagens de apoio nas redes sociais — “aguenta, estás no bom caminho”, lê-se no Twitter do Fridays4Future. Acabou por ser libertado a 26 de Dezembro. Mesmo a tempo de mais uma greve à sexta-feira.