Má educação e violência à solta

A cada passo somos confrontados com notícias de agressões e violência que são praticadas nos serviços públicos, particularmente nas escolas e nos hospitais, agressões essas dirigidas a professores(as) e médicos(as). É certo e sabido que, no nosso país, os serviços públicos funcionam muito mal, mas esta situação não será motivo para que se pratiquem agressões e actos violentos. O caso da agressão a uma médica de 65 anos, perpetrada por uma mulher de 25 nos serviços de Urgência do Hospital São Bernardo, em Setúbal, na madrugada de 27 de Dezembro, foi um acto condenável e inadmissível. Como igualmente foi condenável a médica ter chamado “parva” – depoimento da própria médica a um canal televisivo – à mulher de 25 anos. Se o ambiente de trabalho é crispado e tenso em certos serviços públicos e pode ser consequência da degradação desses mesmos serviços públicos, as pessoas são obrigadas a respeitarem-se mutuamente – pelo menos têm de ter uma certa contenção nos comportamentos e nas atitudes.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Formação médica/SNS

O facto de terem acontecido dois problemas: o fim da obrigatoriedade de todos os médicos terem um ano de Medicina Interna e a fuga dos médicos mais qualificados do SNS veio gerar uma impreparação na observação clínica que torna as urgências num pandemónio, por falta de treino dos mais novos, assim os com boa formação que não “fugiram” para os privados começam a ponderar sair também do SNS. É urgente facilitar o regresso de especialistas entre os 40 e 50 anos quanto mais não seja como consultores/formadores, com um vencimento digno. Se não se corrigir rapidamente este vazio, perderemos a oportunidade de ainda contarmos com a experiência clínica dos colegas, antes que acabem... Quem tem dúvidas fale com os médicos de Medicina Interna.

Francisco Crespo, médico

Contas certas

Segundo noticias vindas a público por fontes governamentais, o país tem vindo a melhorar as contas públicas, o que se traduz no tão propagandeado excedente orçamental que perante as instâncias internacionais coloca uma boa imagem a Portugal, quando os sacrifícios dos portugueses é que tem vindo a contribuir para o suposto equilíbrio das contas, mas onde o governo atribui o mérito ao responsável pela pasta das finanças.

Quando o caminho traçado se iniciou com a vinda das instituições internacionais em que o cumprimento de regras foi condição para a ajuda concedida ao país, este percurso não terminou, mas mudou a forma de penalização dos cidadãos, sentindo-se a mesma na falta ou adiamento de investimentos públicos nos mais variados sectores da sociedade onde os serviços prestados são essenciais.

Como é possível vender-se a imagem do país das contas certas, quando também é frequente a comunicação social dar a conhecer à

opinião pública que as dívidas do Estado para com determinadas entidades continuam por liquidar?

Américo Lourenço, Sines