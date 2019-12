Incêndios na Austrália fazem dois mortos. Milhares de pessoas estão cercadas pelas chamas

Pelo menos duas pessoas morreram, cinco estão desaparecidas e milhares estão cercadas devido aos incêndios florestais que estão a devastar o sudeste da Austrália nesta terça-feira, anunciaram as autoridades. Várias dezenas de novos focos de incêndio deflagraram nesta terça-feira, obrigando a população a procurar abrigo nas praias.

“Hoje é um dia terrível para [o estado] de Nova Gales do Sul. Após a trágica morte, na noite passada, de um bombeiro voluntário, a polícia confirmou duas mortes em Cobargo. Uma terceira pessoa está desaparecida”, afirmou, em conferência de imprensa, a chefe de governo daquele estado, Gladys Berijiklian.

Os dois mortos — pai e filho — foram surpreendidos pelas chamas enquanto tentavam proteger a sua casa, escreve o The Guardian. A segurança da pessoa desaparecida preocupa as autoridades, que a procuram em Narooma, na costa sul do estado de Nova Gales do Sul.

De acordo com a Reuters, pelo menos quatro pessoas estão desaparecidas no estado de Vitória, apesar de as autoridades não terem fornecido mais informação.

No município de East Gippsland, na fronteira com o estado de Nova Gales do Sul, ao qual pertence Mallacoota, cerca de quatro mil pessoas fugiram para as praias para escapar às chamas, numa das regiões mais turísticas da Austrália.

Andrews disse que está a ser considerada a possibilidade de evacuar algumas comunidades afectadas pelos incêndios, como Mallacoota, onde, de acordo com imagens difundidas nas redes sociais, é visível um céu vermelho e fumo denso.

“Fizemos pedidos [à Defesa australiana] para nos apoiar na avaliação dos danos às propriedades e também para aceder a algumas comunidades isoladas por via marítima”, sublinhou.

A pior época de incêndios de que há registo

Já morreram 11 pessoas desde o início da época de incêndios deste ano na Austrália – o que já levou o comissário do Serviço Rural de Bombeiros de Nova Gales do Sul, Shane Fitzsimmons, a considera-la a pior época de incêndios de que há memória.

“Temos de nos preparar para um número considerável de propriedades, de casas, que provavelmente foram atingidas ou destruídas ao longo destas oito áreas de incêndio, tendo em conta a natureza extraordinária do comportamento do fogo nesta terça-feira”, afirmou, citado pelo The Guardian.

O primeiro-ministro, Scott Morrison, dedicou uma parte da sua mensagem de Ano Novo ao “impacto devastador” que os incêndios estão a ter no país e deixou um aviso: as próximas semanas e meses vão “continuar a ser difíceis”. “Gostava de ter melhores notícias na véspera de Ano Novo, mas a única boa notícia é a esperança que me dá o espírito maravilhoso que os australianos demonstraram ter”, disse. “Sempre enfrentámos desastres como este e demos a volta.”

Em Nova Gales do Sul, os bombeiros esperam que o estado continue a arder até que chova de forma consistente.​ Apesar disso, na capital de Nova Gales do Sul, Sydney, vai manter-se os icónicos fogos de artificio de Ano Novo.

A situação no estado de Victoria piorou nos últimos dias, com 260 novos incêndios declarados na segunda-feira e mais 61 durante as primeiras horas de terça-feira. Os incêndios na Austrália arrasaram mais de quatro milhões de hectares em cinco estados, e milhões de animais da fauna endémica australiana morreram ou estão a sofrer severamente com as chamas.