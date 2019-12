Trinta momentos de 2019 para recordar do mundo da moda

O ano 2019 fica marcado pela morte de Karl Lagerfeld, que deixou um vazio na casa Chanel que coube a Virginie Viard preencher. Mas também pela forma provocadora com que várias casas assumiram vários temas sociais: desde a questão relacionada com a violência contra as mulheres, transgénero e cisgénero, até à abertura da passerelle a uma criança duplamente amputada, mostrando que na moda só há espaço para a inclusão.

Sem esquecer a escolha de Adut Akech como Modelo do Ano pelos Prémios de Moda Britânicos que, além de premiar o excelente trabalho da jovem, traz para o centro do debate a questão dos refugiados (Akech, de origem sudanesa, passou grande parte da sua infância num campo de refugiados no Quénia).

Ao longo dos últimos 12 meses, entre muito glamour, houve ainda momentos de puro saudosismo (como quando Jennifer Lopez se apresentou a Milão com uma reinterpretação do vestido desenhado por Donatella Versace para a gala dos Grammy de 2000), atrevimentos (que fato era aquele que Katy Perry levou à Met Gala?) e até apontamentos de humor, com uma penetra no desfile da Chanel (a que nem todos acharam graça).