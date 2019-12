Fuga ou acordo? Antigo patrão da Renault-Nissan deixou o Japão

O antigo líder da Renault-Nissan-Mitsubishi, Carlos Ghosn, que aguardava julgamento no Japão por crimes financeiros, aterrou no domingo no Líbano a bordo de um avião privado, numa aparente violação das fortes medidas de coacção a que estava sujeito em Tóquio desde 2018. A informação é avançada pelo jornal francês Les Echos, pelo Financial Times e pelo Wall Street Journal.

Este último jornal financeiro afirma que Ghosn está efectivamente em fuga, mas não há confirmação oficial até ao momento por parte das autoridades nipónicas, pelo que ao final da noite de segunda-feira, como escrevia a britânica BBC, não estava afastada a possibilidade de o gestor ter celebrado um acordo judicial que tenha permitido a deslocação ao Líbano.

Ghosn, que chegou a ser o executivo mais poderoso da indústria automóvel mundial, nasceu no Brasil e detém passaporte francês e libanês, tendo família naquele país do Médio Oriente.

O gestor foi detido em Tóquio em Novembro de 2018, acusado de apropriação indevida de fundos e bens da aliança automóvel que dirigia e de crimes fiscais. Era a queda de um dos mais prestigiados empresários do mundo automóvel – no Japão, até esse momento, era venerado por ter salvo a Nissan, enquanto em França era elogiado por ter dado a volta à Renault. E a detenção era também um terramoto para o grupo automóvel e para os seus diversos accionistas, de Tóquio e Paris.

Depois de ter passado 108 dias numa prisão em Tóquio, Ghosn foi colocado em liberdade condicional em Março deste ano, mas proibido de sair do Japão, bem como de utilizar a internet ou de contactar outras partes do processo, mediante um pagamento de uma fiança de mais de oito milhões de euros. Nem um mês depois, em Abril, foi novamente levado para a cadeia e posteriormente colocado num regime próximo de uma detenção domiciliária, depois de ter tentado organizar uma conferência de imprensa em sua defesa e de ser confrontado com novas acusações, como um alegado desvio de cerca de cinco milhões de euros através de um distribuidor da Renault em Omã. Foi então imposta uma nova fiança de quatro milhões de euros.

Ghosn e a sua equipa de advogados têm alegado que não esperam um julgamento justo e imparcial no Japão, acusando o governo de Tóquio de patrocinar um processo com motivações políticas e implicando outros gestores do grupo automóvel num “golpe” contra si.