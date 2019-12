Pedrógão: o fogo que acendeu o ciclo dos megaincêndios

Foi o incêndio rural mais mortal de sempre em Portugal. Falamos do fogo de Pedrógão Grande, que nasceu a 17 de Junho de 2017 e morreu sete dias mais tarde, levando consigo a vida de 66 pessoas. Em Outubro as chamas voltaram a atacar o país. Desta vez, fizeram 48 vítimas mortais distribuídas por quatro distritos: Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Viseu. Estranhamente, foi nesse Outono, numa altura em que uma parte substancial dos meios de combate aos fogos já não está operacional, que se registou o maior incêndio de que há memória no país, o da Lousã, que destruiu 45.505 hectares. Pouco, comparado com os 537 mil hectares ardidos nesse ano em todo o território. A maior área ardida de sempre em Portugal.

