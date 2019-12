Floresta: “Vamos propor uma lei que permita intervir, independentemente de quem for o proprietário”

A Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), criada na sequência dos grandes incêndios de 2017 com o objectivo de fazer a coordenação estratégica dO sistema de defesa contra os fogos, está a preparar uma lei que permita gerir os espaços rurais em larga escala, independentemente de quem é o proprietário do terreno, que pode vir a ver os seus direitos comprimidos em nome de um interesse público mais importante.

