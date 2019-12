Focus group orçamental

Esta semana, o Governo fez saber que continua disponível para negociar o Orçamento do Estado para 2020 com os partidos que entre 2015 e 2019 fizeram parte da solução governativa e ainda com o PAN e o Livre.

O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, explicou, com minúcia, que o documento apresentado na Assembleia da República resulta de uma conversação contínua e contém já fórmulas de medidas que foram propostas pelo BE, PCP, PEV, PAN e Livre e adaptadas pelo Governo. Em pontos como o Complemento Solidário para Idosos, as reformas mais baixas, o IVA da electricidade, a especulação imobiliária, entre outras, é suposto o diálogo manter-se com o objectivo de aperfeiçoar o Orçamento.

É como se o OE 2020 fosse uma obra inacabada - como todos os anteriores, acrescento eu, que passam por uma fase de maior ou menor adaptação entre o momento em que chegam a São Bento e a votação final global.

Eu tenho pena que o Governo não negoceie o OE comigo. Não pediria para baixar a taxa do IVA aplicado ao golfe para 6% nem iria fazer sugestões relacionadas com o IVA das touradas. Não porque entenda que os impostos devem incidir mais sobre o consumo do que sobre os rendimentos - há espaço para ambos - mas porque são dois exemplos de actividades elitistas que estão longe de fazer parte do dia-a-dia dos portugueses, como andar de transportes públicos ou ter luz em casa.

Mas ainda melhor do que negociar o OE comigo, era convidar um focus group em que um número considerável de cidadãos (seleccionados de acordo com critérios que permitissem reproduzir a sociedade portuguesa) respondesse a perguntas sobre as suas prioridades passíveis de serem contempladas no Orçamento.

O Governo que organizou um focus group a seguir aos incêndios para saber qual o impacto dos fogos na sua popularidade e que pagou 200 euros em vales de compras a 50 portugueses para participarem num evento que assinalava um aniversário do executivo, podia testar um modelo destes. E, não, não é para isso que servem os orçamentos participativos nacionais. O focus group orçamental permitiria levar um pouco de país real para dentro dos gabinetes ministeriais. Não funcionaria como um referendo para decidir o que fazer em relação a determinadas propostas, mas como uma caixa de sugestões. E também não se substituiria às reuniões entre o Governo e os partidos, que são legítimos representantes do povo e conhecedores das boas práticas orçamentais do resto do mundo.

A democracia representativa funciona, mas está por vezes muito distante da realidade dos eleitores, como mostram os elevados níveis de abstenção. Juntar numa sala um grupo de cidadãos comuns para falar sobre orçamento podia ser refrescante. Mesmo que não resultasse o OE de todos os portugueses.