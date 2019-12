Moção de Luís Montenegro: PSD “subalternizado” ao PS é “traição” ao partido

Luís Montenegro quer que o PSD deixe de ser um partido para pôr a casa em ordem. Numa síntese da moção estratégica que apresenta esta segunda-feira, e a que o PÚBLICO teve acesso, o candidato à liderança do PSD vinca que o PSD “não é um partido com vocação para governar apenas em tempo de emergência” e quer voltar à maioria parlamentar, sem o CDS como bengala. Luís Montenegro recorda por isso os tempos em que o PSD governou sozinho tanto com maioria relativa no Parlamento como com maioria absoluta, sempre com Cavaco Silva no papel de primeiro-ministro.

