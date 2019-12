Mensagem de Ano Novo de Marcelo será emitida às 13h

Ao contrário do que é habitual, a mensagem de Ano Novo do Presidente da República será divulgada na quarta-feira, dia 1 de Janeiro, à uma da tarde e não à hora do jantar, como foi tradição em anos anteriores, confirmou o PÚBLICO com a Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa deverá passar o reveillon na Ilha do Corvo, nos Açores, e regressar a Lisboa no primeiro dia do ano. Alguns partidos já anunciaram que reagirão à mensagem ao início da tarde. O CDS fala às 15h; o PS marcou a reacção de Carlos César para as 15h em Ponta Delgada, ou seja, 16h de Lisboa; o PCP também prevê reagir às 16h na sede da Soeiro Pereira Gomes.

De acordo com uma notícia da agência Lusa, o Presidente da República mantém os planos para fazer a passagem de ano no Corvo, apesar do alerta de mau tempo, com chuva e vento. “Neste momento não há nenhuma alteração de planos, mantendo-se o programa conforme previsto”, adiantou fonte de Belém à Lusa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê mau tempo nos Açores no fim do ano devido à passagem de uma superfície frontal fria. Em comunicado, o IPMA informou que se prevê muita nebulosidade e períodos de chuva, com rajadas de vento até 100 quilómetros por hora, a partir de terça-feira nas ilhas das Flores e Corvo.

De acordo com a grelha de programação da RTP, a mensagem durará 15 minutos e é emitida antes do Jornal da Tarde.