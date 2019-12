2020: um ano cheio a preparar presidenciais e autárquicas

Análise

Marcelo anunciará a sua recandidatura. Costa governará sem alianças e com a presidência da União Europeia como horizonte. Os principais partidos reúnem-se em congresso já com as apostas para as autárquicas. 2020 será um ano em que parece que nada de politicamente relevante vai acontecer, mas será decisivo para lançar estratégias para 2021.