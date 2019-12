Estes são os vídeos mais vistos (no P3) em 2019

1. Uma campanha contra o abandono de animais. Porque “ele nunca te vai esquecer”

A campanha de sensibilização é da Animalife; a história, de centenas de animais abandonados todos os anos. O vídeo mostra um cão-polícia que ladra sem parar a um homem na verificação da bagagem no aeroporto. No final, percebemos que é uma espécie de vingança — ou uma forma de avivar a memória: “Ele nunca te vai esquecer.” Foi este o vídeo mais visto no P3 em 2019. E vale a pena rever.

2. Aquametragem: curta portuguesa sobre desperdício de água vence prémio da ONU

Marina Lobo venceu a categoria “Proteger o nosso planeta” no Festival de Filmes ODSs em Acção, organizado pela ONU — e quase venceu o igualmente conceituado concurso de “vídeos mais vistos em 2019”, organizado pelo P3. A curta-metragem animada chama a atenção para a utilização dos recursos hídricos de uma forma mais responsável e eficiente. O vídeo também sugere uma abordagem baseada nos 5Rs do uso da água: reduzir o consumo, reduzir o desperdício, reutilizar, reciclar e recorrer a origens alternativas.

3. Na Rua, Ainda Sou Eu: uma campanha para mostrar que todos podemos ser e deixar de ser sem-abrigo

É a história da rotina de três pessoas que se cruzam em diferentes momentos da vida: primeiro numa pastelaria, num carro, numa barbearia — depois, na rua. O vídeo, realizado pela associação Saber Compreender, mostra como qualquer pessoa pode ser ou deixar de ser sem-abrigo. E sublinha a indiferença de quem escapa a esta realidade: em Portugal, há mais de quatro mil pessoas a viver em situação de sem-abrigo. Esta campanha quer “apelar à resolução do problema”.

4. “O violador és tu”: a música de protesto das mulheres do Chile que está a arrepiar o mundo

O protesto aconteceu no Chile, mas correu o mundo e replicou-se por vários países. “É femicídio, impunidade para o meu assassino. É o desaparecimento. É violação. E a culpa não era minha, nem de onde estava, nem do que vestia. O violador és tu.” A performance foi executada pelo colectivo feminista LasTesis, no dia 25 de Novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, e arrepiou todos os que a viram. Foi o quarto mais visto este ano. E dá sempre vontade de ver outra vez.

5. O anúncio contra a “masculinidade tóxica” que fez alguns homens pousar a Gillette

Imagens de bullying, assédio sexual, sexismo. No final, a tomada de consciência de que todas as acções contam — e que as gerações seguintes estão a vê-las. O anúncio da Gillette, realizado por Kim Gehrig (que também realizou o anúncio Viva La Vulva), transformou o slogan da marca numa provocação: “Is this the best a man can get?” (“É isto o melhor que um homem consegue?”, numa tradução livre). É um alerta para a masculinidade tóxica. Foi o quinto mais visto no P3.