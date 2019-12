Macron vai quebrar silêncio sobre reforma das pensões no discurso de Ano Novo

A contestação à reforma do sistema de pensões vai obrigar o Presidente Emmanuel Macron a pronunciar-se sobre o tema no seu discurso de Ano Novo, revelou o Palácio do Eliseu à imprensa francesa.

Até ao momento, Macron tem-se coibido de abordar o tema que gerou uma forte onda de contestação por parte de vários sindicatos, deixando para o primeiro-ministro, Edouard Philippe, o papel de se assumir como o rosto da reforma. Mas com a greve – que chegou este domingo ao seu 25.º dia – a prolongar-se no novo ano, o Presidente quer aproveitar o discurso de 31 de Janeiro para fazer passar uma mensagem de simpatia para com os manifestantes.

A ausência de Macron do debate sobre a reforma das pensões tem também motivado críticas por parte dos manifestantes e dos sindicatos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao mesmo tempo, o Presidente francês deverá defender os méritos da reforma como fundamental para modernizar a economia, embora sem entrar em pormenores técnicos.

O Governo quer acabar com as dezenas de subsistemas de Segurança Social para criar um unificado e, apesar de não haver uma proposta para subir a idade da reforma imediatamente, está previsto um sistema de pontos que inclui incentivos para que os trabalhadores passem à reforma mais tarde.

As negociações com os sindicatos vão ser retomadas a 7 de Janeiro, mas dois dias depois está marcada uma nova greve geral, que deverá reforçar o clima de contestação.