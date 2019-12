Kim Jong-un pede “medidas ofensivas” para garantir a segurança da Coreia do Norte

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, pediu “medidas positivas e ofensivas” de forma a garantir a soberania e segurança do país, durante um encontro do partido do poder antes do fim do prazo que ele próprio definiu para as negociações sobre a desnuclearização com os EUA, diz esta segunda-feira a imprensa estatal.

Kim convocou um encontro de dirigentes partidários durante o fim-de-semana para se debruçar sobre questões relevantes de estratégia política num contexto de subida da tensão por causa do prazo imposto a Washington para suavizar a sua posição nas negociações para o desmantelamento dos programas nuclear e balístico de Pyongyang.

Kim sugeriu que sejam tomadas acções nas áreas da política externa, da indústria de armamento e das forças armadas, sublinhando a necessidade de tomar “medidas positivas e ofensivas para garantir totalmente a soberania e a segurança do país”, citou a agência KCNA, sem fornecer mais pormenores.

A Coreia do Norte exigiu que Washington apresente uma nova abordagem para que as negociações sejam retomadas, avisando que poderá seguir um “novo rumo” que não especificou, caso os Estados Unidos não cumpram o que lhes é pedido.

Os comandantes militares dos EUA disseram que as medidas podem incluir testes de mísseis de longo alcance, que a Coreia do Norte suspendeu desde 2017, bem como testes com ogivas nucleares.

Washington ficaria “extremamente desapontada” se a Coreia do Norte testar mísseis de longo alcance ou nucleares, disse no domingo o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Robert O’Brien, prometendo tomar medidas condizentes.

Questionado pelo canal ABC sobre as possíveis consequências de um teste, O’Brien recusou especular. “Mas temos um conjunto de ferramentas à nossa disposição e pressão adicional pode ser feita sobre os norte-coreanos”, acrescentou.

Os Estados Unidos abriram canais da comunicação com a Coreia do Norte e tÊm esperança que Kim possa cumprir as promessas de desnuclearização realizadas durante as cimeiras com o Presidente Donald Trump, afirmou O’Brien.