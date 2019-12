EUA atacam bases de milícias pró-iranianas no Iraque e na Síria

Quinze combatentes, entre os quais comandantes, morreram na noite deste domingo após ataques aéreos dos Estados Unidos a bases de uma facção armada pró-iraniana no oeste do Iraque, disse à AFP um responsável da organização Hashd al-Shaabi (Mobilização Popular). O chefe desta organização de milícias paramilitares disse à AFP que também ficaram feridos outros combatentes.

Os ataques realizaram-se dois dias depois do lançamento de rockets que mataram um trabalhador norte-americano no Iraque.

O porta-voz do Departamento de Defesa, Jonathan Hoffman, citado num comunicado enviado à AP, disse que “as forças dos Estados Unidos realizaram ataques defensivos de precisão contra cinco locais da Kataeb Hezbollah” (KH), uma milícia iraquiana apoiada pelo Irão. Hoffman explicou ainda que os ataques dos Estados Unidos vão limitar a capacidade do grupo iraquiano em realizar futuros ataques contra os norte-americanos e os seus aliados do governo iraquiano.

Fonte do Departamento de Defesa norte-americano explicou que os ataques realizados pelos Estados Unidos visaram alvos no Iraque e na Síria contra uma milícia iraquiana, acusada de ter efectuado um ataque com vários rockets em que morreu um trabalhador de nacionalidade norte-americana.

Os EUA culpam a milícia de ter disparado, na sexta-feira, rockets que mataram o trabalhador norte-americano num complexo militar perto de Kirkuk, no norte do Iraque. As autoridades norte-americanas disseram também que as milícias dispararam pelo menos 30 rockets durante o ataque realizado na sexta-feira.

Contudo, o Departamento de Defesa norte-americano não forneceu detalhes sobre os ataques efectuados, avançando apenas que atingiram três locais da milícia iraquiana no Iraque e dois na Síria, incluindo instalações de armazenamento de armamento e as bases de comando e controlo da milícia.

Em comunicado, o comando que integra as forças de segurança do Iraque disse à Efe que entre os mortos há um alto comandante de grupo armado KH. A Mobilização Popular disse ainda que os drones dos Estados Unidos bombardearam posições da brigada do KH na área de Al Qaim, a oeste de Al Anbar e perto da fronteira, salientando que houve mortos e feridos entre as milícias, mas sem especificar um número.

As milícias xiitas desempenharam um papel de liderança na luta contra o grupo terrorista Daesh (Estado Islâmico) no Iraque, apoiando tropas regulares; na guerra da Síria, lutam ao lado do Presidente Bashar al-Assad, apoiado por Teerão e pelo governo de Bagdade.