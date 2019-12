Campanha de Umaro Sissoco Embaló reivindica vitória nas presidenciais da Guiné-Bissau

A directoria da campanha do general Umaro Sissoco Embaló reivindicou esta segunda-feira a vitória nas presidenciais, baseando-se nos dados apurados pelo seu gabinete político e estratégico. A Comissão de Eleições anunciou que os primeiros resultados oficiais da votação de domingo só devem ser conhecidos na quarta-feira.

“Encontramo-nos em condições de afirmar com toda a propriedade que a Guiné-Bissau e o seu povo serão dirigidos nos próximos cinco anos por um Presidente de concórdia nacional, conciliador, capaz de unir todos os guineenses em prol do desenvolvimento do país”, afirmou o porta-voz do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), Djibril Baldé.

Djibril Baldé explicou que a convicção da candidatura está relacionada com os dados apurados pelo gabinete de coordenação da directoria nacional de campanha de Umaro Sissocó Embaló.

“Ou seja, o eleitorado guineense, ciente das suas capacidades, escolheu o candidato do povo”, disse, numa declaração à imprensa feita na sede do partido em Bissau.

Na declaração, o Madem-G15 e a directoria da campanha do “general do povo” agradecem ao “povo guineense pela compreensão da mensagem do candidato, a demonstração de maturidade política e civismo e agradecem a todos os patriotas que assumiram e apoiaram a candidatura”.

“Aguardamos com serenidade a publicação dos resultados desta segunda volta pela entidade competente, pelo que apelamos a todos os cidadãos guineenses a manterem-se calmos e confiantes nas instituições da República”, salientou.

Na declaração, a candidatura agradece também à comunidade internacional, em especial à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pelo apoio e colaboração prestados ao país ao longo dos anos.

Mais de 760 mil guineenses foram chamados às urnas para escolherem o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló.

Numa reacção a este anuncio de vitória, na página de Domingos Simões Pereira no Twitter pede-se ao país para esperar pelos resultados oficiais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O presidente do maior partido do país (PAIGC), Domingos Simões Pereira apela aos militantes, simpatizantes e toda a sociedade guineense que aguardem serenamente os resultados oficiais. ​Há muita notícia falsa a circular, mas só os números oficiais podem ser respeitados”, lê-se.

No domingo, dia de eleições que os observadores consideraram “exemplares”, Sissoco Embaló acusou, em entrevista à Deutsche Wella África, o presidente da Comissão Nacional de Eleições de estar a preparar uma fraude eleitoral a favor de Domingos Simões Pereira — e garantiu que os responsáveis seriam responsabilizados. Ainda assim, disse que se fosse derrotado aceitará os resultados.

A denúncia foi imediatamente desmentida pelo Ministério do Interior que, num comunicado, considerou as declarações “falsas e absurdas”.