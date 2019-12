Advocacia do Estado espanhol defende libertação de Oriol Junqueras

A Advocacia-Geral do Estado espanhol, um órgão dependente do Ministério da Justiça, pediu esta segunda-feira a libertação do independentista catalão ex-líder da Esquerda Republicana Catalã (ERC), Oriol Junqueras, para que lhe seja permitido cumprir os trâmites para tomar posse como deputado europeu. O partido considerava esta decisão fundamental para dar continuidade às negociações com o PSOE.

A situação legal do dirigente independentista – condenado a 13 anos de prisão por “sedição” e desvio de dinheiro público – sofreu uma reviravolta este mês com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia que determinou que Junqueras deveria ter sido autorizado a tomar posse como deputado europeu em Maio.

Porém, a advocacia pede também que o Parlamento Europeu levante a imunidade e não propõe, como exige a ERC, que saia em liberdade – apenas que saia “com medidas de segurança” para regressar à cadeia quando essa imunidade for retirada.

Junqueras foi condenado em Outubro a 13 anos por crime de sedição e peculato, pelo seu envolvimento no referendo sobre a independência da Catalunha, realizado em 2017, e considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional.