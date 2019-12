As vias cortadas e os transportes públicos disponíveis na noite da passagem de ano

A noite da passagem de ano está ao virar da esquina e, como seria de esperar, várias vias estarão condicionadas ao longo do país, enquanto algumas zonas estarão totalmente interditas ao trânsito. Por outro lado, e esperando-se uma grande afluência de pessoas para celebrar o fim de 2019 e a chegada de 2020, algumas redes transportes públicos irão também reforçar os seus serviços.

Consulte aqui os principais condicionamentos e excepções previstas para a noite de Ano Novo em Lisboa, Porto, Coimbra e no Algarve:

Praça do Comércio com trânsito cortado, em todas as vias, a partir das 17h de terça-feira;

Ribeira das Naus encerrada ao trânsito entre as 20h30 e as 00h30 de segunda-feira;

Viaduto de Santa Apolónia cortado totalmente a partir das 17h de terça-feira;

Praça do Comércio com perímetro fechado e nove pontos de entrada com revista (Agência Europeia Marítima, Cais do Sodré, Praça Duque da Terceira, Rua do Arsenal, Rua do Ouro, Rua Augusta, Rua da Prata e Rua dos Fanqueiros);

Saída da Praça do Comércio pela Ribeira das Naus ou Cais do Sodré para quem quiser assistir apenas ao fogo-de-artifício;

Cortes ao trânsito na Avenida 24 de Julho com a D. Carlos I, Rua de São Paulo, Praça Duque da Terceira/Cais do Sodré, Rua do Arsenal, Avenida Infante D. Henrique, Rua da Alfândega, Rua Vítor Córdon, Restauradores Sul, Rossio, Praça da Figueira e Rua da Conceição;

Metropolitano de Lisboa a funcionar até às 4h nas linhas azul e verde na noite de terça-feira (com possibilidade de tempos de espera superiores aos normais);

Estações abertas na linha azul até às 4h: Reboleira, Amadora Este, Pontinha, Colégio Militar, Jardim Zoológico, São Sebastião I, Marquês de Pombal I, Restauradores e Baixa Chiado;

Estações abertas na linha verde até às 4h: Telheiras, Campo Grande, Areeiro, Alameda I, Anjos, Rossio, Baixa Chiado e Cais do Sodré;

Estação Terreiro do Paço (linha azul) encerrada a partir das 18h do dia 31 de Dezembro, reabrindo às 6h30 do dia 1 de Janeiro;