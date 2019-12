Sharon Stone foi bloqueada em app de namoros: ninguém acreditava que era ela

É assim uma espécie de história do “quem quer casar com a Carochinha”, mas neste caso os outros personagens decidiram que a Carochinha que apareceu na Bumble era um embuste e acabaram com a brincadeira… mas não por muito tempo.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. ????

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? ???????

Don’t shut me out of the hive ?? — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

A actriz Sharon Stone lançou um apelo no Twitter para que não fosse excluída da colmeia (o nome da aplicação remete para uma espécie de abelha, a “bumble”, conhecida em Portugal por abelhão). É que, aparentemente, outros utilizadores da aplicação acharam tão surreal que a actriz se tivesse juntado a esta rede de encontros e namoros que denunciaram a conta como sendo falsa.

A resposta da Bumble chegou já esta manhã: “Encontrámos o seu perfil, desbloqueámo-lo e já tomámos medidas para que isto não volte a acontecer”. Por isso, a protagonista de Instinto Fatal (1992), do qual poucos esquecerão o famoso cruzar de pernas, está de volta à acção e disponível para encontrar o amor.

Claro que os comentários de outros utilizadores do Twitter não tardaram, com muitos perfis a candidatarem-se a uma saída com a actriz. Também há piadas para todos os gostos e outras sem qualquer graça. Mas o que mais se diz por esta rede social é que, agora, com Sharon Stone no Bumble, onde são as mulheres que dão o primeiro passo, não há esperança para as outras pretendentes.

Aos 61 anos, Sharon Stone permanece como uma das mulheres mais cobiçadas de Hollywood. Da sua vida pessoal, sabe-se que casou duas vezes: a primeira, com Michael Greenburg, entre 1984 e 1990; a segunda, com Phil Bronstein, entre 1998 e 2004), com quem adoptou o seu filho mais velho, Roan Joseph. Depois da separação, Sharon Stone adoptou mais duas crianças: Laird Vonne Stone e Quinn Stone.

Depois de se ter separado de Greenburg, o que aconteceu depois de ter sofrido um AVC, não lhe são conhecidos muitos romances. Numa entrevista, a actriz chegou a comentar que nunca foi o tipo de menina a quem era dito que a sua vida seria definida por um homem. “Foi-me dito que se eu quisesse um homem na minha vida, não poderia ser um arranjo, mas uma verdadeira parceria. E esses são difíceis de encontrar.”