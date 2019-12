Sintra é uma das 101 “Maravilhas do Mundo” da Lonely Planet

São “101 paisagens maravilhosas” para as quais, garante a LP, são propostas as melhores formas de visitá-las e de acordo com “qualquer orçamento”. “Wonders of the World”, uma edição luxuosa em papel, surgiu nas livrarias físicas e online mesmo a tempo do Natal e também de servir de inspiração para as decisões de viagens para 2020. Entre os 101 destinos, Portugal surge representado por uma “viagem obrigatória” para quem aterra em Lisboa: Sintra.

“Com as suas montanhas ondulantes, florestas orvalhadas cheias de fetos e líquenes, jardins exóticos e palácios reluzentes, a vila de Sintra parece saída de um conto de fadas”, lê-se no texto em que se destaca a vila e arredores, ao lado, como não podia deixar de ser, de uma foto a toda a página com a Pena como jóia central.

Sublinhando-se o facto de integrar a lista de Património Mundial da UNESCO, o texto assinala as casas históricas “em tons pastel” e as colinas que se desenrolam até ao Atlântico.

Pena Miguel Manso Pena Miguel Manso Pena Miguel Manso Pena Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Castelo dos Mouros Miguel Manso Sintra, vista do Castelo dos Mouros Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Palácio da Vila Miguel Manso Vista do Chalet Saudade Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Monserrate Miguel Manso Fotogaleria

Nas “estrelas” da vila entram o Palácio Nacional da Pena ou a Quinta da Regaleira. A não perder: uma caminhada até o Castelo dos Mouros, e as suas ruínas que têm origem no séc. X. "Quando as nuvens se afastam, as vistas sobre a colina pontilhada por palácios e o vale, e até ao brilhante Atlântico são, como a subida, de tirar o fôlego”.

O destaque a Sintra como wonder of the world complementa-se com roteiros na região de Lisboa e sugestões de dormidas e comidas em Sintra: no Moon Hill Hostel, na Sintra 1012 Boutique Guest House e no Villa Mira Longa; ou paragens para bem comer no Incomum By Luís Santos, no Nau Palatina e no Café Saudade.

O livro Lonely Planet's Wonders of the World tem 368 páginas e viaja por outras “maravilhas” que enchem os sonhos de muitos viajantes por todo o mundo, do Monte Kilimanjaro às pirâmides do Egipto, das auroras boreais à Grande Barreira do Coral, do Mt. Saint-Michel a Capadocia, Stonehenge, Capela Sistina ou mesmo o CERN.

Está à venda online (no caso da loja oficial da Lonely Planet assinalam-se 24,95 euros em papel, 17,47 em e-book ou 32,44 euros se compradas as duas versões - na Amazon surgia desde 17,50 euros) e em várias livrarias portuguesas com preços entre cerca de 28 e 34 euros (exemplos indicativos da Fnac ou Wook online).

A próxima edição do livro está marcada para 2024.