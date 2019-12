De Portugal a Espanha ou França por 0,99 euros? É a nova campanha desta empresa de autocarros

É preciso ter alguma flexibilidade de agenda e de horários para aproveitar a nova campanha promocional da Flixbus, empresa de viagens de longo curso em autocarros. Mas o desconto é de encher o olho – e deixa a carteira quase intacta para poder gastar só no destino: há viagens a 0,99 euros.

Durante o mês de Janeiro, por este valor, é possível viajar até mais de uma dezena de cidades em Espanha e França, com partida de oito cidades portuguesas. Os bilhetes promocionais ficaram disponíveis para reservas no site e na aplicação móvel da empresa. Em várias pesquisas efectuadas, efectuadas encontrámos vários bilhetes ao valor anunciado, embora seja de esperar que esgotem rapidamente.

De acordo com a Flixbus, a campanha agora lançada abrange toda a Península Ibérica, incluindo “cerca de 5000 bilhetes de e para Portugal”.

Com partida de Lisboa, existem viagens para as cidades espanholas Corunha, Córdoba, Huelva, Málaga, Marbelha, Salamanca, San Sebastián, Santiago de Compostela, Sevilha, Valência e Vigo, e para Toulouse, em França.

Já com saída do Porto, destaca-se Madrid, Bilbau ou, nas Astúrias, Gijón e Oviedo. Há ainda lugares com o preço promocional em viagens com destino à Corunha, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, Santiago de Compostela, Sevilha, Vigo e Málaga, no país vizinho, e, em França, Toulouse e Baiona.

É ainda possível ir até Salamanca por 0,99€ a partir de Aveiro, Coimbra ou Viseu; viajar até Sevilha desde Coimbra, Faro ou Albufeira; sair de Aveiro para uma viagem em direcção à capital espanhola ou partir de Braga para Santiago de Compostela.

A Flixbus refere ainda que, “no caso de a disponibilidade para determinado dia esgotar”, existe “a possibilidade de efectuar a reserva para o dia anterior ou para o dia seguinte”. A empresa garante actualmente “20 linhas directas entre Portugal e o resto da Europa e pára em mais de 20 cidades portuguesas”.

Fora dos valores e períodos promocionais, em várias pesquisas efectuadas para 2020 encontram-se facilmente bilhetes entre 9,99 e 22 euros nas ligações de vários destinos. Com alguma sorte, é até possível encontrar bilhetes a 0,99 euros fora do mês de Janeiro (encontrámos em Março, por exemplo para dia 20, para a ligação Lisboa-San Sebastián).