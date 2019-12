Aterrámos em Bogotá, Colômbia, em dia de greve geral. É o culminar de uma semana de protestos contra o governo do presidente Iván Duque. O objectivo da viagem é conhecer o país da moda no ciclismo, que em dez anos passou de presença residual a ter 22 atletas no World Tour. A nação que fez história com Egan Bernal a tornar-se o primeiro colombiano campeão da Volta à França.

Continuar a ler