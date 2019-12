Magnus Carlsen conquista a tripla coroa mundial

Magnus Carlsen encerrou uma década de total domínio da modalidade ostentando os três títulos mundiais: o absoluto, em ritmo clássico, que detém desde 2013, o de semi-rápidas, reconquistado há dias, e, nesta segunda-feira, renovando o de partidas relâmpago, nas duas provas que encerraram a época, em Moscovo.

Depois da vitória convincente nas partidas de 15 minutos, com 10 segundos de incremento em cada lance, já se esperava um Carlsen no seu melhor nas partidas relâmpago, mas, numa prova em que o ritmo de reflexão é tão curto (apenas três minutos para toda a partida com dois segundos de incremento), tudo pode acontecer e os erros graves são frequentes.

O norueguês começou de forma irrepreensível, com cinco vitórias, para ceder um inesperado empate na sexta ronda, perante o jovem de 15 anos do Uzbequistão, Abdusattorov, e perder a primeira partida frente ao russo Andreikin, na jornada seguinte. Mesmo assim, recuperaria e terminaria o primeiro dia de prova na primeira posição, com 10 pontos dos 12 possíveis.

Mas as últimas nove jornadas do segundo dia seriam altamente emotivas, com Hikaru Nakamura, dos Estados Unidos, a encetar uma recuperação que manteria o desfecho da prova em aberto. E Carlsen passaria mesmo por uma verdadeira aflição na antepenúltima ronda, perante o ex-iraniano de 16 anos, Alireza Firouzja, agora a jogar sob a bandeira da federação internacional, quando cometeu várias imprecisões, caindo numa posição desesperada. Mas Firouzja, muito nervoso, derrubou por duas vezes as peças e o tempo que teve de despender para as colocar no lugar foi demasiado, ultrapassando o limite de reflexão, com Carlsen a obter a vitória que de outra forma seria impossível de alcançar.

A desilusão do jovem foi bem evidente e levou-o a apresentar um protesto, alegando que Carlsen o tinha incomodado com ruídos nos momentos finais da partida, mas o comité de apelo considerou o protesto improcedente.

A luta prosseguiria taco a taco até à 21.ª e última ronda, com Carlsen a empatar rapidamente com o chinês Yu Yangyi, e a permitir que Nakamura o igualasse ao vencer o azerbaijano Rauf Mamedov. Era, pois, preciso recorrer ao tira-teimas, num minimatch de duas partidas, no qual Carlsen, depois de empatar de negras a primeira, conseguiu um ataque irresistível na seguinte, renovando o título.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A terceira posição, entre os 206 participantes, foi alcançada surpreendentemente por Vladimir Kramnik, o retirado ex-campeão do mundo, que apenas participou no evento por se encontrar de férias em Moscovo e considerar que seria interessante um regresso momentâneo ao tabuleiro.

Quanto a Firouzja, vice-campeão mundial de semi-rápidas, terminou numa honrosa sexta posição, e a sua performance aponta-o como um dos nomes da nova geração que pode vir a suceder a Carlsen.

No sector feminino, a indiana Humpy Koneru venceu nas semi-rápidas, enquanto a russa Kateryna Lagno conquistou o título relâmpago.