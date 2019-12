Bolasie foi despenalizado e poderá jogar com o FC Porto

Bolasie, jogador do Sporting, foi despenalizado do jogo de castigo que lhe tinha sido imposto pela expulsão frente ao Portimonense e poderá defrontar o FC Porto no próximo domingo, disse, à agência Lusa, fonte oficial dos “leões”.

O avançado congolês tinha visto o segundo cartão amarelo no embate da Taça da Liga com o Portimonense, a 21 de Dezembro, por o árbitro considerar que atingiu um adversário na cara, motivo pelo qual o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol aplicou ao jogador um jogo de castigo.

O Sporting recorreu da decisão, por considerar que o lance foi mal interpretado pelo árbitro, e viu ser-lhe dada razão, pelo que Bolasie poderá disputar o “clássico” da 15.ª jornada da I Liga, marcado para o Estádio José Alvalade, a partir das 17h30 de domingo.

Na edição 2019-20 da I Liga, o congolês disputou 10 jogos pelos “leões”, oito dos quais como titular, e marcou um golo, na última ronda, na goleada por 4-0 no reduto do Santa Clara.