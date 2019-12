Máximas de 26ºC: alerta amarelo devido a tempo quente na Madeira

A costa sul da ilha da Madeira está sob aviso amarelo devido à “persistência de valores elevados da temperatura máxima”. O alerta do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) entrou em vigor ao meio-dia deste domingo e vigora até às 21h de segunda-feira.

A meteorologista do IPMA Patrícia Marques explica que se prevê que na região do Funchal as temperaturas máximas cheguem aos 26°C na segunda-feira, muito acima da temperatura média da região no mês de Dezembro, que ronda os 20°C. A especialista explica que logo no dia seguinte, 31 de Dezembro, os valores caem para máximas de 22°C.

De acordo com uma nota lançada este sábado pelo IPMA sobre as condições meteorológicas até à passagem de ano, a temperatura máxima deverá variar entre 25°C no Funchal e 22°C no Porto Santo, enquanto a temperatura mínima deverá variar entre 15 e 16°C.

Até dia 31, refere o IPMA, prevê-se céu nublado no arquipélago da Madeira, “aumentando de nebulosidade dia 31 e na madrugada de dia 1, mas sem ocorrência de precipitação”.