Homem mata companheira em Cascais e está em fuga. Número de mulheres mortas já é superior ao ano passado

Uma mulher foi morta no sábado à noite, em Cascais, pelo companheiro que está ainda “em fuga”, disse este domingo à Lusa fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. De acordo com a mesma fonte, o homem, de 43 anos, desferiu “pelo menos duas facadas na zona do tórax” da companheira. A mulher ainda foi assistida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), mas “acabou por falecer no local”.

“O homem ainda se encontra em fuga”, adiantou a mesma fonte, referindo que tanto o homem como a mulher são de nacionalidade estrangeira. Além da PSP, também a Polícia Judiciária se deslocou para o local do crime.

Na sexta-feira, uma mulher foi morta em Leiria pelo companheiro. O suspeito, de 35 anos, foi detido pelas autoridades depois de um despiste durante a fuga. O crime terá acontecido em contexto de violência doméstica e o casal terá duas crianças pequenas.

Até 12 de Novembro, as estatísticas realizadas pelo Observatório de Mulheres Assassinadas (OMA), da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), apontavam para a morte de vinte e oito mulheres e vinte e sete tentativas de femicídio em 2019. Com as duas mais recentes mortes, a contagem de mulheres assassinadas em contexto de violência doméstica sobe para 30, número que ultrapassa as 28 mortes registadas em 2018.

De acordo com a mesma organização, nos últimos 15 anos, houve 531 vítimas e 618 vítimas de tentativa de homicídio em contexto de violência doméstica.

Os dados do Governo divulgados no final de Novembro mostram uma ligeira diferença em relação aos recolhidos pelo OMA. Estas estatísticas dizem que 33 pessoas foram mortas em 2019 em contexto de violência doméstica: 25 mulheres adultas, uma criança e sete homens.