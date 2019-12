Vacina do rotavírus pode não entrar no Programa Nacional de Vacinação em Outubro

Na semana passada anunciou-se a entrada de mais três vacinas no Programa Nacional de Vacinação (PNV) - a vacina do HPV para os rapazes nascidos a partir de 2009 quando completem dez anos de idade; a vacina contra a meningite B será alargada a todas as crianças e será aplicada em três doses: dois, quatro e 12 meses e a vacina contra o rotavírus, que não será universal, mas apenas para grupos de risco. Graça Freitas explicou agora que a falta de evidência científica sobre a vacina do rotavírus pode vir a adiar a sua entrada no PNV já em Outubro de 2020.

