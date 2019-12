A melhor década de sempre

João Miguel Tavares comentou dois artigos que leu sobre esta década a terminar os quais consideram ser esta a melhor década de sempre. Será? Eu tenho dúvidas. Se é verdade que o número de pessoas que deixou a pobreza extrema, mas não disse aonde, nem como e nem porquê. Ora, é das estatísticas que na Europa Ocidental e na América do Norte tal não aconteceu, pelo contrário, a pobreza extrema até aumentou. Considerando isso, de factos a Ásia com a China à cabeça retirou da pobreza extrema centenas de milhões de pessoas, assim como em boa parte da África. Temos de lembrar que na África do Norte e Médio Oriente, onde as guerras destruíram a Líbia, a Síria o Iraque levaram a pobreza milhões de pessoas. Quanto ao ambiente, ficava mais satisfeito que o consumo de bens metálicos e combustíveis fósseis tivesse diminuído, caso contrário, os reflexos sobre o ambiente e exaustão de recursos irá continuar, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

Memória celebrativa

Poucos são os motivos sociais para elevar a memória celebrativa do ano 2019 da era cristã. Os sem-abrigo continuam sem tecto. A generalidade dos reformados tem aumentos miseráveis. Os hospitais continuam com médicos e enfermeiros em número insuficiente. As camas sociais cada vez são menos. Os auxiliares de acção educativa estão em vias de extinção. O tráfico e o consumo de droga não param de subir. Enquanto isso, o aparelho do Governo vai “gastar à grande e à francesa”. Afinal, o dinheiro não sai do bolso de António Costa. As famosas “apostas estratégicas” para dinamizar e promover o interior do pais continuam na gaveta.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Sem-abrigo

Acabar com salários e pensões de miséria, com a precariedade, o desemprego e a pobreza, é que acabará com os sem-abrigo. Os afectos presidenciais não alteram nada.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia

Jovens e os media

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Entre 2009 e 2019, a percentagem de jovens que lê jornais baixou de 60% para 20%, de acordo com os dados da OCDE. Em contrapartida, 95% dos jovens americanos, 80% dos jovens europeus e árabes estão conectados a algum tipo de rede social, constituindo este o principal meio pelo qual acedem às notícias do país e do mundo. Um número relativamente restrito de perfis consegue atrair atenção de grandes massas de adolescentes, que tendem a aceitar e interiorizar as informações veiculadas. No entanto, estas personalidades do youtube ou Instagram não estão vinculadas a qualquer tipo de código de conduta e os seus objectivos, nalguns casos, são contrários à noção tradicional do interesse público. Daí que não seja invulgar o surgimento de notícias falsas, informações incompletas.

Tratando-se do futuro da nossa sociedade e das próximas gerações, as autoridades públicas deveriam prestar maior atenção ao aumento da influência destas personalidades e à forma como os nossos jovens obtêm informações de fontes pouco fidedignas.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim