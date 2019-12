As botas rudes

A manhã trouxe o sol. No largo da feira, agora mais organizado, as coberturas brancas estendem-se a perder de vista. Gente e mais gente. Há quase de tudo. Roupa, sapatos, cobertores, alfaias, flores, árvores, galinhas, frutas, pomadas para os inchaços e queimaduras, e frango de churrasco. No labirinto dos corredores improvisados, uma pequena multidão compra o que pode. Agasalhos para o Inverno, forquilhas para o estrume, árvores para os pomares. Numa tenda com prateleiras construída a preceito com caixas de sapatos, umas botas rudes, à antiga, fizeram-me recuar 40 anos.

