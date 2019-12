Os anos 20 que vão ser já foram?

No dia 31 de dezembro de 1919, a última edição do ano do jornal The New York American publicava na sua última página um cartoon com o título: “Mais um indesejável.” A imagem mostrava o Ano Velho a embarcar num transatlântico enquanto o Tio Sam, símbolo dos EUA, com o bebé Ano Novo ao colo, se despede dele alertando-o: “Ei, ó velho! Não deixes cá as tuas bagagens! Leva toda essa tralha velha contigo! Não a deixes aqui.” As “bagagens” são umas malas e sacos que estão à beira do cais com etiquetas que dizem: “alto custo de vida”, “greves”, “propaganda revolucionária” e, por último, “gripe” — e não era de uma gripe qualquer que se tratava, mas da epidemia da gripe espanhola que matara dezenas de milhões de pessoas nos anos anteriores.

