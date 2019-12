Votação “exemplar” vai dar legitimidade ao próximo Presidente da Guiné-Bissau

Os primeiros resultados das eleições na Guiné-Bissau, que decorrem neste domingo, vão ser anunciados na quarta-feira, segundo a Comissão Nacional de Eleições. A votação decorre de forma “exemplar”, disse à agência Lusa o chefe da missão de observação da União Africana, Rafael Branco, acrescentando ter notado “um aumento de participação” em relação à primeira volta e à mesma hora. “Não será muito significativo, mas há a registar um aumento”.

​O chefe da missão de observação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Sumeylu Bubeye Maiga, disse que a participação é "forte”. “Antes das 11h já tínhamos perto de 50% de votantes, isto quer dizer que a sensibilização, mobilização das pessoas é forte”, disse o antigo primeiro-ministro do Mali citado pela Deutsche Welle.

​Mais de 760 mil guineenses escolhem entre Domingos Simões Pereira, 56 anos, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, 47 anos e candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15). A eleição do Presidente encerra um ciclo iniciado em 10 de Março com a realização de legislativas - ganhas pelo PAIGC, com 46,1% dos votos, o que significa que precisa de fazer acordos parlamentares para garantir a maioria - e pode pôr fim a um período de cinco anos de instabilidade política.

Domingos Simões Pereira disse, após votar, que vai esperar “serenamente” que a Comissão Nacional de Eleições o proclame o vencedor das eleições que definiu como o momento da “colocação do povo guineense no poder”.

O 12º Presidente da Guiné-Bissau vai ter pela frente o desafio de garantir a estabilidade política e governativa e criar um amplo consenso nacional num país dividido e onde a pobreza é generalizada. As grandes reformas do Estado e a revisão constitucional estão também à espera do sucessor de José Mário Vaz, que se recandidatou mas não passou da primeira volta. Ainda assim, foi o primeiro Presidente a completar o mandato.

A Constituição permite ao Presidente demitir o Governo, mesmo havendo maiorias no Parlamento. Foram sete os primeiro-ministros desde que José Mário Vaz tomou posse em 2014 e a instabilidade teve consequências profundas na economia que depende do preço volátil do caju, a maior fonte de receita. O tráfico também devasta a Guiné-Bissau, plataforma da rota de cocaína da América do Sul para a Europa.

Tudo corre normalmente, tranquilamente, os cidadãos exerceram os seus direitos, havia delegados dos dois candidatos presentes [nas mesas de voto]. Vamos estando habituados a este comportamento cívico, exemplar, do povo guineense”, afirmou Rafael Branco.

Um dado partilhado por Sumeylu Bubeye Maiga, para quem o clima da votação e a taxa de participação são bons sinais porque “a legitimidade do próximo Presidente será forte para poder trabalhar e mobilizar todo o país para a resolução das necessidades do povo”.

O chefe da missão de observação eleitoral da CEDEAO disse que a forma como o dia está a decorrer é "motivo de orgulho” para a organização e para a Guiné-Bissau, e sublinhou, citado pela Lusa, que a consolidação da democracia e a criação de uma cultura democrática, através de um processo eleitoral regular, dão uma perspectiva de alternância pacífica a todos os actores políticos.

A CEDEAO está a mediar desde 2016 a crise política na Guiné-Bissau. Desde 2012 que tem destacada no país uma força de interposição (Ecomib) para garantir a segurança das instituições e dos principais dirigentes do Estado.

As urnas encerram às cinco da tarde. Em vários locais, há filas, diz a Reuters, que perguntou aos guineenses sobre a importância destas eleições. Caminho Injai, empregada de limpeza de 65 anos, resume o que todos disseram: “Voto para restaurar a paz e a tranquilidade na Guiné-Bissau, e para contribuir para eleger um Presidente que una todo o país”.